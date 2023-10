El talento barranquillero se esparce por el mundo

La vida llevó a Cristian Camilo Echeverri y a Juliana Sofía Pérez a Grecia. El lugar de los grandes pensadores hizo que estos dos barranquilleros pusieran a la ciudad en el centro del universo, nunca mejor dicho.

Los estudiantes ganaron en la olimpiada creada para jóvenes de 15 años o menos en un evento que consiste en una serie de pruebas que contienen problemas de física, astrofísica y astronomía observacional.

Los ganadores de medalla son los mejores puntajes generales dentro de todos los estudiantes que participan, de países como China, Grecia, Moldavia, Ecuador, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y más.

En conversación telefónica desde Grecia los jóvenes estudiantes aseguraron a EL HERALDO su orgullo por esta importante victoria. “Nos quedamos en shock cuando nos llamaron, pero sí, una felicidad infinita y un orgullo por poder representar a Colombia adecuadamente”, dijo Juliana.

Por su parte, Cristian Camilo le dio valor a los meses de preparación a los que se sometieron para poder quedarse con este triunfo. “Fueron varios días duros que al final dieron frutos”.

Sobre las pruebas que tuvieron que someterse a diferentes pruebas como resolver algunos ejercicios en cuatro horas, o marcar en un mapa estelar las constelaciones, nombras las estrellas y más. De esta manera lograron imponerse a sus competidores.

Asimismo, Juliana, de 15 años, explicó que “a mí desde muy pequeña me gusta la astronomía y las estrellas. Pero no fue hasta el año pasado que me enteré que existía todo este tema de las Olimpiadas de Astronomía y Astrofísica. Yo, principalmente, nada más lo había visto en Colombia, no sabía que existía una internacional. El año pasado entré gracias a un profesor que fue el que me apoyó en todo el proceso. Y el año pasado logré ser finalista y este año pude quedar para el equipo internacional”.

Entretanto, Cristian Echeverri indicó que desde ya hace varios años está en el mundo de las olimpiadas y que en 2020 estuvo a una medalla de poder clasificar a la ronda final y quedar en el equipo internacional pero que ahora pudo lograr ese objetivo.

“Me gustaría ir a otras universidades de Colombia, o también de otros países. Me gustaría tener un futuro académicamente, una carrera de programación o de astronomía, que son las cosas que deseo”, dijo el joven también de 15 años.