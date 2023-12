El pronóstico de salud del cantautor Lisandro Meza es reservado

El artista de 86 años y a quien se le conoce como el Rey sin corona, es el autor de un centenar de composiciones musicales, entre ellas Acordeón pitador, La gorra no se me cae, La miseria humana, Entre rejas, El guayabo de la Yé, Las tapas, Baracunatana, Me voy p’a la luna, Estás pillao y Don Tuta, entre otras.