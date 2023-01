El poder latino se sintió en los Globos de Oro

La edición 80 de los Globos de Oro fue el intento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) de volver a recuperar el prestigio del cual alguna vez gozó, luego de las denuncias contra la HFPA por prácticas de dudosa ética entre sus miembros, como nominar a ciertas producciones a cambio de viajes y regalos o impedir el trabajo a otros periodistas de fuera de la organización.

Asimismo, la asociación no tenía ninguna persona negra en sus filas, que apenas superaban los 70 integrantes.

El actor Brendan Fraser, nominado por su actuación en la película The Whale, a Mejor actor en película de drama fue uno de los ausentes. Esto, según contó, por la agresión sexual que sufrió a manos del expresidente Philip Berk de la HFPA. En 2018, animado por el movimiento Me Too, Fraser detalló en un artículo cómo Perk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se le acercó en el hotel y lo acosó sexualmente. “No, no participaré (...) por la historia que tengo con ellos. Mi madre no crió a un hipócrita”, apuntó, dijo en noviembre de 2022.

En ese contexto, la versión realizada en 2022 no fue transmitida por la tradicional cadena norteamericana NBC. Para este año, volvió a retransmitirse, sin embargo, Latinoamérica no contó con la misma suerte.

En esta parte del mundo, la gala de premios no pudo ser vista en alguna transmisión oficial pues el canal TNT, quien transmite todos los premios, decidió no hacerlo. El encargado de poner fin a los rumores fue el presentador Rafael Sarmiento, a través de su cuenta de Twitter, aunque no dio explicaciones del porqué no lo hicieron.

“Hola a todos. No. No vamos a transmitir los Golden Globes en TNT. Arrancamos sin embargo con los Critics Choice este domingo, así que los esperamos”, escribió Sarmiento.