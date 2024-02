El Pajarito, un baile cantado que vuela en La Noche del Río

Este baile cantado tiene la particularidad y es que al ser menos divulgado, su supervivencia depende que los maestros cantadores puedan pasar ese legado a las próximas generaciones, algo que los invitados han hecho en sus poblaciones.

“Yo me encargo de incrustar esa idea en los pelaos y están motivados. Él es testigo de cómo me buscan por eso creo que esa difícil se pierde, pero no veo quien pueda cantar, porque cuando yo no esté se acabará la tradición en el pueblo”, resaltó Rosellón.

Entretanto, Maximio comentó que “el que muere es uno, la música no muere. Les digo a mis sobrinos que quiero que el pajarito vuele, lejos”.

De igual forma, Charris explicó que en su pueblo hay dos aires de pajarito, el que lleva ese mismo nombre y el zambapalo.

En cambio, en Robles, precisó Rosellón, además de los mencionados existe el aire de bullerengue.