‘El menú’: una película con ingredientes secretos

De la misma forma, la actriz habló sobre el trabajo que hizo Fiennes para el rol principal. “Lo fantástico sobre la interpretación que hizo Ralph de Slowick es que en lugar de ser un demente, obvio nos hace sentir cierta empatía, porque ama tanto lo que hace, aunque al mismo tiempo está un poco loco”, afirmó.

El director Mark Mylod, conocido por las exitosas series Juego de Tronos y Succession, fue quien se hizo cargo del filme. El cineasta no fue ajeno a la labor de Fiennes y la personalidad de Slowick, por lo que comentó desde su perspectiva. “Slowick es un personaje bastante complejo. Quería mostrar la dedicación que pone para que su arte sea lo más elevado e innovador, incluso al punto de poner en riesgo su propia vida; así de cautivante y extraordinario es lo que hace. Para Ralph y para mí era fundamental no presentar al personaje como una caricatura. Queríamos encontrar su humanidad, su dolor, y entender sus actos, no para justificarlos, sino, quizá, para darles contexto y autenticidad”.