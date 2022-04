El mensaje con el que llega el niño ambientalista a la ONU

“Desde mi conciencia y corazón lo que me ha motivado a alcanzar este tipo de espacios siempre ha sido mi amor por cuidar y defender el medioambiente y por la vida”.

Su inicio como activista en redes sociales y los reconocimientos que ha venido ganando durante los años son el reflejo del compromiso y la apropiación del territorio. Aunque nació en Bogotá, se crió en Villate, un municipio que está ubicado a 100 km de la capital.

En Villate, Vera dice que es de donde realmente se siente oriundo, por ahí tuvo sus primeros acercamientos a la naturaleza, al campo, a los animales y que esa cercanía es la que le ha permitido amar y defender los ecosistemas.

“Yo creo que uno aprende más viendo las ballenas, que es la práctica, que con la misma teoría. El modelo educativo en Colombia está desaprovechando su mayor recurso de aprendizaje que es la experiencia con el territorio”.

Para Francisco, la educación es fundamental, sin embargo, considera que en Colombia existen recursos académicos que aún no se han explorado, el niño lo cataloga como la necesidad de mirar al pasado, recordar que en la antigüedad la ciencia se construía a partir del ejercicio de la observación e invita a salir más del aula de clases y explorar el entorno.

“Con esta mención de la ONU lo que más me interesa es realizar encuestas y talleres a los niños, pero desde el territorio, para romper la barrera del desconocimiento de las problemáticas sociales y ambientales de los espacios, otorgándoles visibilización y posteriormente las acciones que necesitan para mejorar sus condiciones”.

Para Francisco, el territorio y las comunidades siempre serán el lugar indicado para las proyecciones y el trabajo social, y considera que no se pueden crear planes de acción alejados de las realidades etnográficas y demográficas.

“Para mí los derechos son transversales. Más allá del conflicto en Ucrania, que en este momento es el de mayor visibilidad; en el mundo existen muchos más conflictos que no son reconocidos como tal, pero que producen consecuencias iguales o incluso peores, por eso otro de los temas que me gustaría tratar sería la paz y cómo somos capaces de responder no solo antes los migrantes de la guerra, sino a los migrantes climáticos”.