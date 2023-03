'El Máster', un homenaje picotero a Lokassa Ya M’Bongo

El 7 de septiembre de 2013 Lokassa con su puño y letra puso su rúbrica en la imagen del picó, y el 20 de febrero de 2020 visitó la casa de Salas para ofrecer un concierto a través de sus bafles, para agradecerle su tributo.

“Ese día fue una locura, la gente no creía que iba a venir, pero el maestro cumplió a su cita y apenas llegó se armó el baile. Lo acompañaron sus cantantes, él se terció su guitarra al pecho y con esos solos tan famosos de canciones como María José, puso a bailar a la gente, él dijo que aquí se sentía como en casa y que cuando muriera quería que lo sepultaran aquí. Ese ha sido de los días más felices de mi vida, porque sentí recompensado todo el esfuerzo que he hecho, yo no solo tengo el picó, sino que me he esmerado por conseguir su música y muchos discos que son difíciles de encontrar”.

Salas contó mientras estaba al frente de la tornamesa de esta gigantesca máquina que el músico que también hizo parte de la popular banda Soukous Stars, al llegar a terruño le contó a sus colegas que en Barranquilla adoraban su música al punto que hasta tenía un equipo de sonido enorme con una imagen suya.

El homenaje de Luis Carlos a los exponentes de la música fricana creció y fue incorporando figuras como la cantante nigeriana Tilda Roy y al también guitarrista congoleño Bopol Mansiamina, quienes también arribaron a La Arenosa para estampar su autógrafo en este picó.