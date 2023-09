El ‘Leandro Moderno’ ve la gloria en el Cuna de Acordeones

Sobre el hecho de ser ciego mencionó que no es una limitación, sino una fortaleza.

“Cuando algo no se tiene de nacimiento no hay por qué extrañarlo, al yo no tener el sentido de la visión no tengo por qué depender de él porque jamás lo he tenido, así que he podido potencializar los otros sentidos, el oído especialmente y la mente para memorizar todas las notas del acordeón”.

Al preguntarle qué siente de que su talento sea comparado con el del fallecido juglar Leandro Díaz, ese que aprendió a amar el vallenato con los ojos del alma, sostuvo que: “Para mí es un gran honor que me hagan esa comparación. A mí me pone muy contento y muy feliz el cariño de la gente, esa acogida”.

El joven que fue formado por el maestro Andrés ‘el Turco’ Gil en Valledupar, ahora vive en Riohacha, donde cursa tercer semestre de Música. Desde la capital guajira quiere seguir haciendo historia, allí ha tenido la oportunidad con su agrupación de alternar con figuras como Poncho Zuleta, Elder Dayán Díaz, El Mono Zabaleta, Mr. Black, entre otros.