‘El jefe’, el destape social y personal de Shakira

Shakira le envió un dardo al exsuegro en este nuevo tema. Sin embargo, Joan Piqué no fue el único 'salpicado' en el tema musical. Los internautas no pasaron por desapercibido el nombre de Lili Melgar.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, manifiesta Shakira.

Y es que la mujer fue la niñera de sus hijos Milan y Sasha. No obstante, su trabajo no terminó siendo bien retribuido. Se conoció que Gerard Piqué no le pagó la indemnización correspondiente a la mujer luego de despedirla porque está habría dialogado con Shakira sobre su infidelidad. Ahora, la barranquillera no dudó en contactarla para volver a contar con sus servicios en Miami.