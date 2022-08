La Liendra se va de las redes sociales: “Me siento cansado y saturado”

Recientemente, él y su pareja sentimental, Dani Duke, protagonizaron una broma en la que fingieron comprarle un carro último modelo a un amigo en común, Daiki Gamboa, siendo el epicentro de un repudio en redes sociales iniciado por el propio Gamboa, que también es generador de contenido.

“A ustedes dos les importa un c*** cómo hagan sentir a las personas. No tengo ni chimba de risa. Me importa tres culos tocar un Mercedes… Hacen esto en este momento de mi vida, todo por números y por ‘likes’… Esa es la razón por la que ustedes tienen el puto carro del año y yo no, por ‘likes’ y por ‘views'”, dijo Gamboa.