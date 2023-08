El Festival de Cine de Venecia encara una edición ensombrecida por la huelga

Pero también hay producciones europeas y latinoamericanas con estrellas de peso como Mads Mikkelsen, en la danesa "Bastarden", de Nikolaj Arcel; Léa Seydoux en la francesa "La Bête", de Bertrand Bonello; Lily James y Willem Dafoe en la italiana "Finalmente l'alba", de Saverio Constanzo o Jessica Chastain en la mexicana "Memory" de Michel Franco.

Y también han confirmado asistencia Caleb Landry Jones por la francesa "Dogman" ("Perrohombre") de Luc Besson y Jacob Elordi por "Priscilla", producción independiente estadounidense.

La 80 edición de la Mostra de Venecia se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre con su interés cinematográfico intacto, pero es imposible obviar el impacto global de su alfombra roja en la promoción de las películas.

Basta pensar en la aparición sorpresa de Florence Pugh el año pasado en el estreno de "Don't worry, darling" ("No te preocupes, querida"), en plena polémica con Olivia Wilde y Harry Styles, o la de Timothée Chalamet presentando "Bones and all" ("Hasta los huesos") vestido de seda roja y con la espalda al aire.

También la complicidad exhibida por Oscar Isaac y Jessica Chastain en el preestreno de "Scenes from a Marriage" ("Secretos de un matrimonio") en 2021, que se hizo viral o la esperadísima imagen de Jennifer López y Ben Affleck juntos, oficializando su relación, en la presentación de "The last duel" ("El último duelo") ese mismo año.

Con la incertidumbre en el aire, el festival ha anunciado hace unos días que habrá clases magistrales de directores como Wes Anderson, Nicolas Winding Refn y Damien Chazelle, que además será el presidente del jurado de la sección oficial junto a miembros como Jane Campion, Mia Hansen-Love, Laura Poitras o el argentino Santiago Mitre.

Los homenajeados este año serán la nonagenaria directora italiana Liliana Cavani, que presentará fuera de competición su última película, "L'ordine del tempo", y el actor hongkonés Tony Leung Chiu-wai; ambos recibirán un León de Oro honorífico en reconocimiento al conjunto de sus carreras.

Y Wes Anderson, que presentará el mediometraje "The wonderful story of Henry Sugar" ("La maravillosa historia de Henry Sugar"), será reconocido con el premio Cartier Glory a un cineasta por su original contribución a la industria del cine contemporáneo.

La noche previa a la inauguración, el día 29, estará dedicada a Gina Lollobrigida, icono del cine italiano fallecida en enero pasado. Se proyectará "Portrait of Gina" (1958), un documental de Orson Welles, y "La provinciale" ("La provinciana", 1953) de Mario Soldati.