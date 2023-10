“El estilo de vida Keto mejoró mi salud y transformó mi vida”

Su obra está compuesta por 40 videos con un curso de alimentación Keto, un libro de 150 recetas fáciles, deliciosas y sostenibles, además de menús para cinco semanas y ayudas prácticas como una lista de mercado, otra de cuáles alimentos consumir y cuáles no, y una más de las cantidades de carbohidratos presentes en cada uno de estos. Y es el resultado de su experiencia con la dieta cetogénica que ha seguido en los últimos ocho años.

La comunicadora y directora del programa Casa Blu, especializado en temas de hogar, adoptó esta forma de vida Keto tras darse a la tarea de leer, investigar, estudiar y sopesar qué plan de alimentación le convendría luego de notar un preocupante deterioro de su salud:

“Yo tenía un sobrepeso de 11 kilos, hace ocho años, pero lo que más me asustó fue comprobar, tras chequeos médicos, que mis niveles de colesterol y de triglicéridos estaban por el techo y la tensión arterial altísima. En ese momento no me di cuenta de que me había engordado tanto; además vivía cansada, estresada, con sueño, me daba pereza hacer ejercicio y me costaba concentrarme. No entendía muy bien lo que estaba pasando con mi cuerpo, pero sí sabía que carecía de buenos hábitos alimentarios. Tenía 48 años, una edad en la que hay mayor propensión a infartos y las mujeres no estamos exentas de sufrir de otras patologías asociadas al sobrepeso y la obesidad; por eso me dije que tenía que hacer algo importante para mejorar mi alimentación y mi estado de salud”.