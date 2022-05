El equipo que pedalea para cambiar la vida de niños y campesinos

El deportista pisó suelo cordobés para hacer entrega de las herramientas y pudo presenciar de cerca los obstáculos y la zozobra que se palpita en el municipio. En especial fue testigo de los largos trayectos que debe caminar un niño para dirigirse a su institución, debido a la carencia de un medio de transporte y recursos económicos para acceder a este.

Mariano Hernández es uno de los estudiantes que ya no sufrirá las dificultades que implicaba salir desde su casa para recibir sus clases.

Pese a sus ganas de aprender, condiciones ajenas al menor impedían en muchas ocasiones su asistencia en el centro educativo.

La época invernal agudizaba su llegada. La fuerza del río provocaba un mar de dificultades que Hernández intentaba superar, y aunque a veces lo lograba, no contemplaba mantener limpia su vestimenta.

“Mi camino era súper largo, prácticamente llovía todos los días y llegaba con los tenis mojados, uniformes sucios y tarde a casa. Ahora me gasto solo 15 minutos. Tenía que caminar por la orilla del río y es muy peligroso porque el camino es muy angosto y ahora que tengo la bicicleta ya me puedo venir por la carretera”, dijo el estudiante beneficiario de la Institución Educativa Retiro de los Indios.

Entre 20 a 25 minutos oscila el tiempo que los niños recorrían a pie desde sus casas, período que ahora se ha reducido, siendo un aliciente que influye en su seguridad durante esos trayectos.

De esa manera se transportaba María José Rodríguez, otra estudiante que le agradece al australiano haber contribuido a su cambio de vida.

“Me ha cambiado mucho la vida porque antes me demoraba en venir o a veces faltaba a las clases cuando llovía. A veces no podía cruzar el río. Me demoraba entre 20 y 25 minutos a pie y ahora en la bici solo 10 minutos. Ahora puedo venir con mis amigos y no tardo mucho en llegar. Le doy gracias porque ahora todos tenemos bicicleta y todos los que vivimos lejos, llegamos más rápido”, manifestó Rodríguez.