“El día que no pueda tocar acordeón, ni cantar, ese día moriré”

R.

Es que yo amo la música vallenata, amo el acordeón, por mis venas no corre sangre, sino música vallenata. Entonces la música ha sido mi modus vivendi, con este arte he levantado a mi familia, cuando yo me subo a una tarima no voy con el interés de ganarme una plata, sino que salgo a gozármela, creo que gozó más que hasta el mismo público.

Así que le he puesto tanto amor y disciplina a mi carrera, es por eso que a mis 80 años me subo a una tarima y brinco, corro y tengo la misma voz, porque he sido muy disciplinado.