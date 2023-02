El talento costeño presente en ‘El Club de los Graves’

La vocalista Salomé Camargo, de 21 años, conversó sobre su personaje Cami, a quien define como una gran bailarina y cantante. “Es leal y de buen corazón, sigue a ciegas a Roxana, su mejor amiga, pero se diferencia de ella por la empatía que siente cuando ve situaciones de destrate o maldad a su alrededor”.

La joven costeña que en 2021 regresó a la música con una apuesta R&B, denominada ¿Por qué ella y no yo?, versión en español de Why her not me, de la cantante británica Grace Carter, contó detalles sobre el ingreso al proyecto, para darle vida a Cami.

“Me enteré que estaban haciendo castings. Cuando me mandaron la sinopsis me enamoré de la serie porque soy cantante y yo decía: ‘Qué bacano poder estar en un proyecto en el que pueda bailar, cantar y actuar’. Me di cuenta que iba a rodarse en Colombia y encima tendría a Carlos Vives como protagonista, lo cual me pareció espectacular”.

Sobre El club de los graves mencionó que: “Es una historia muy bella, enseña cosas muy lindas, sobre todo en el tema musical. También me gusta que se habla de Los Graves y Los Agudos como dos grupos diferentes, pero intentan explotar los talentos de cada uno de sus integrantes”, mencionó la artista que está produciendo nueva música.

Por su parte el reconocido actor Julián Arango, interpreta a Eduardo Kramer, el antagonista de esta historia y director del instituto, quien cada año elige a cinco estudiantes —apodados “Los Agudos”— para integrar la prestigiosa Teen Band del colegio.

“Trabajar junto a Carlos Vives fue reafirmar que por algo es mi ídolo. Me aportó mucho y lo seguirá haciendo, es una buena persona, muy humilde un ejemplo como artista ya que siempre está en función de crear y defender la cultura colombiana, realmente fue un gran placer haber compartido set con este gran artista”.