“El cine para mí es un intento de contar las historias de los excluidos”

R.

Me sorprende, me pone a pensar y me emociona porque he encontrado que Rodrigo D es una de esas películas que la han visto jóvenes colombianos que se llenan de una vocación de hacer cine. Esas películas disparan vocaciones y me parece extraordinario porque es un asunto de tradición. Yo vengo también de haber visto cintas de Carlos Mayolo, Luis Ospina, José María Arzuaga y marcaron un intento de hacer cine.