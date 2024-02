“Me vi en una fosa, estuve cerca de la muerte, pero Dios me salvó”: Chatela

R.

Estuve en ese momento en la clínica y tenía un televisor. Me vi el Carnaval por Telecaribe, e inclusive me mandaban saludos y todo. Las reinas me enviaron una marimonda a la casa que decía “Carnaval sin Chatela no es Carnaval, te queremos, papá”. Eso es muy bonito, la gente me escribía desde distintas partes. Yo te soy sincero, no es que no me haya hecho falta, claro que le hace falta a uno estar en nuestra fiesta disfrutando en una carroza, pero sinceramente, Dios tiene sus propósitos, y quién quita si me haya librado de algún accidente con mi orquesta, ya vendrán más carnavales.