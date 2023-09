El cantante Carlos Vives, contra la “revictimización” de América

Para Vives, aquello fue "el choque de dos edades, de dos comunidades humanas en procesos diferentes", pero señala que "no todas las historias de la conquista fueron eso", en referencia por ejemplo al sevillano Rodrigo de Bastidas, que exploró el litoral de lo que hoy es Colombia y fundó en 1525 la ciudad de la que es originario el músico, Santa Marta.

Así, relata cómo, aunque a Bastidas se lo asocia con una "leyenda negra de que llegó dando machete a todo el mundo, en realidad descubrió un lugar y una gente de la que se enamoró, pactando con los caciques para poder construir un espacio mágico, lo que hizo que quienes ansiaban el poder lo asesinaran".

"Hemos de cumplir su sueño, no revictimizarnos, no reasesinarlo, y que sea un ejemplo para las nuevas generaciones, porque allá seguimos los mismos: los españoles, los nativos, los africanos..., y es que cuando veo la cara de un gaitero de los Montes de María, en Colombia, es la unión de España, la América Prehispánica, y me parece el mestizaje más hermoso", reflexiona.