“El Bullying hacia mi mamá nunca se acabó”: Carolaine Torres

El ciberacoso ha sido una problemática compleja en el país. Colombia ocupa el puesto número diez de países en el mundo con más casos de ciberbullying en niños. Esto, según datos recolectados por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Aunque estas cifras solamente contemplan a niños, la situación acapara todos los rangos de edad.

La doctora en Psicología Olga Hoyos De los Ríos, en conversación con EL HERALDO aseguró: “Hay unos efectos que tienen que ver con la salud mental, hay una baja autoestima, puede darse una situación de depresión, ansiedad y dificultad para establecer esas relaciones interpersonales que le permitan salir adelante y, en casos extremos, desenlaces como el suicidio”.

La docente de la Universidad del Norte agregó que “la búsqueda de apoyo para atender la salud mental es fundamental. También el tener unas redes sociales positivas, un grupo de apoyo en el que la persona pueda encontrar ciertos refugios y fortaleza, es muy importante”.

Por su parte, María Eugenia Sarmiento, psicóloga clínica, magíster en Psiconeuropsiquiatría y Rehabilitación, hizo un llamado para que los ciudadanos “tomen conciencia de que no deben participar en el acoso, aun cuando otra persona lo pueda incentivar. Se debe ser empático, si a mí no me gusta que me hagan eso, tampoco me debe gustar que lo hagan a los demás, porque la burla, la humillación y el desprecio afectan las emociones y la autoestima de una persona”.