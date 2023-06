El Big Bang de Liman Zúñiga explotó en la Galería Elsa Piñeres

Se trata de una muestra centrada en la exploración visual de un cosmos de biodiversidad e hibridación desde el Caribe colombiano, que se convierte en fuente de experimentación e inspiración. Con esta propuesta, Zúñiga llega a su tercera exposición individual y la primera que incluye esculturas.



La exposición adentrará a sus visitantes a un nuevo universo que no deja de renovarse en el tiempo. Este universo, creado a partir de recuerdos y paisajes Caribe de la vida del artista, abre portales a nuevas realidades, planetas y la vida que los habita.



"La constante curiosidad de saber qué hay más allá de la Tierra e interrogantes sobre si hay vida en otros planetas o si es posible habitar algún otro me llevan a imaginar cómo serían esos mundos, sus organismos biológicos, sus formas, sus texturas, sus colores y sus grandes paisajes. Así, se crea la ventana a un universo en el que intento que también puedan sumergirse y aventurarse conmigo.", afirma Liman, quien relaciona su pasión por las películas de ciencia ficción con su propuesta creativa.



La exposición consta de más de 30 obras, entre esculturas, dibujos y pinturas, que recopilan el camino del artista, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Zúñiga plantea la existencia de mundos extraordinarios, habitados por seres híbridos que crea a partir de elementos propios del paisaje Caribe y además ligados estrechamente con los recuerdos y las experiencias de su infancia en el Cesar y La Guajira.



Para la reconocida galerista Elsa Gutiérrez de Piñeres: “apoyar a Liman en la materialización de esta exposición significó creer y fortalecer junto a él una experiencia que no fuera convencional para el espectador”.



“Creamos todo un performance para darle una dimensión mágica a esta experiencia, de modo que logramos el ambiente perfecto para que los visitantes recorran los mundos de este universo creado por el genio de Liman en cada una de sus obras”, agregó Elsa.



En cuanto a su carrera, Liman Zúñiga nutrió su práctica artística en el taller de Carlos Julio Márquez. La propuesta de Liman crea una intersección entre el impresionismo y el realismo. No considera que su obra se enmarque en el surrealismo, corriente que seguía uno de sus primeros maestros, aún así se considera admirador del trabajo de Salvador Dalí.



La exposición estará abierta al público durante junio y julio. La invitación de Liman es a que nos adentremos en el universo que ha creado para junto a él explorar diversas posibilidades de vida y el nuevo mundo que plasma en cada una de sus piezas. Como concluye Zúñiga: “Este es solo el comienzo de todos los trabajos que están por venir”.