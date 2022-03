“El amor bueno, bonito y sano sí existe: Fanny Lu

Presentadora, actriz y cantante, Fanny Lu es una de las voces más dulces del mercado.

“Extrovertida, sincera, simpática y sensual”, así se describe la artista que ha conquistado el corazón de su público y que también se alzó con el Premio Billboard 2007 en la categoría Artista Tropical Airplay por su éxito Y si te digo.

En sus canciones, Fanny Lu, se caracteriza por reivindicar los derechos de las mujeres y su fortaleza de carácter ante las dificultades o el desamor.

En esta ocasión, la estrella colombiana, regresa con un “mágico proyecto”, Valió la pena. Un sencillo que comenzó siendo muy personal para ella y su prometido, pero que terminó convirtiéndose en la oportunidad para dar un mensaje de amor.

“Por mi padre me atreví a cantarle al amor y se me hizo fácil porque he vivido una historia muy bonita. Estoy en un momento de mi vida tan lindo que por eso quise darle este regalo a mi novio. Él es una persona muy especial que siempre ha sido mi fan número uno. Mi futuro esposo, me ha enseñado los momentos maravillosos que tiene la vida, me ha regalado cosas indescriptibles. El amor bueno, bonito y sano si existe y él es la prueba de ello”, aseguró la cantante en diálogo con EL HERALDO.