“Muchas veces no estoy”: Ramiro Meneses sobre el síndrome que padece

La confesión del director y productor Meneses sobre su diagnóstico en el programa de entrevistas de Marlon Becerra generó un gran impacto a través de redes sociales.

“Tiene que ver mucho con todo. Con la observación. Con el ensimismamiento. Yo dejé de pintar porque no podía volver. Me costaba regresar. Yo siendo músico no escucho música. Los ruidos fuertes me alteran mucho y los gritos…”, señaló el reconocido artista.

Asimismo, detalló que estar en Master Chef fue todo un reto. “Para mí en un boleo todo era pérdida de tiempo, todo me tocaba calcularlo antes para poder manejar la cosa”, indicó.

Finalmente, el reconocido actor precisó que el síndrome de Asperger lo ha afectado también a la hora de compartir con allegados o familiares, pues puede pasar que, de un momento a otro, se desconecte del colectivo y deje de prestar atención.

“A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado. Por ejemplo, con mi hija, a veces ella me dice: ‘Pa, pa’, y yo le contesto: ‘¿Qué pasó?’, y ella me dice: ‘Te estaba preguntando tal cosa”, compartió el productor.