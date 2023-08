Dos candidatas casadas participan en Miss Universe

A Camila Avella, algunas personas la recuerdan por haber sido presentadora de ‘El Desafío 2018’, también por su trascendencia en el modelaje y su carrera como comunicadora social. Desde hace dos años se convirtió en madre de una pequeña llamada Amelia y se casó en el 2020.

“Me siento orgullosa porque le estoy mostrando no solo a Colombia, sino al mundo, que a nosotras las mujeres no se nos debe estigmatizar o encasillar en un solo lugar, ya que nosotras podemos lograr todos los propósitos que tengamos y que nuestras familias no son un impedimento. En mi caso mi hija es mi mayor motivación y por supuesto mi esposo que me acompaña en cada momento. Me siento con una responsabilidad porque represento a las madres colombianas”, dijo a EL HERALDO.

Camila considera que esta es una invitación para todas las mujeres que tienen este sueño, porque ella puede ser la primera, pero no la última candidata. Amelia fue una inspiración para crear un proyecto llamado ‘Mujeres transformando realidades’. “Tengo 28 años y cuando vi que las normas de Miss Universe habían cambiado, dije ‘es increíble como la inclusión se ha tomado el mundo’”, destacó.

Encontró el balance perfecto para ser reina y madre. Cuenta que sus días empiezan a las 5:00 a.m. y se reparte las obligaciones del hogar con su esposo. “Desde el momento que empezó la preparación, mi hija me ha estado acompañando en todas mis clases y eventos sociales”.