‘Disco de Oro’, la historia detrás del hombre que hizo a KISS

La película cuenta través de curiosas anécdotas, conocemos cómo se gestó la carrera de algunas de las más grandes leyendas musicales, cómo fue el encuentro de Neil con su amigo y socio Cecil Holmes; se reviven sus divertidas e innovadoras tácticas de promoción y se descubre el misterio tras la icónica canción ‘Love to Love You’ que lanzó a la fama a Donna Summer.

El largometraje está protagonizado por Jeremy Jordan (Bonnie & Clyde), Michelle Monaghan (Mission Impossible franchise), Lyndsy Fonseca (Kick-Ass), Dan Fogler (The Walking Dead), Sebastian Maniscalco (The Irishman), Jason Issacs (Harry Potter), Peyton List (Charmed), James Wolk (Mad Men; You Again); además de los comediantes Jay Pharoah y Chris Redd, de Saturday Night Live.