Diego Guauque reapareció desde la clínica: “Terminé mis 34 radioterapias”

“Hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. ‘Vamos a tomar medidas más severas’, le dije a mi peluquero. Empezó con la 2, sin embargo los parches... Lo intentó con la 1, prosiguió con la 0.5 pero las manchas blancas no desaparecían. Además, mi pelo continuaba frágil y débil ante el más ligero toque del estilista. ‘Tocó con la patillera, hermano’, me dijo con resignación. ‘Hágale pues, papá, sin miedo’, le respondí con decisión, pero, no lo niego, con un asomo de tristeza”, confesó Diego Guauque.

Después de vencer la enfermedad muchas cosas volvieron a la “normalidad”. El pasado 30 de agosto el periodista subió una foto en la que se le observa dictando una charla, pero lo más emocionante para la audiencia fue haberlo visto con cabello nuevamente. “Así vamos”, fue su mensaje.