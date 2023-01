“No me voy a dejar vencer”: periodista de Séptimo Día lucha contra el cáncer

“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, señaló el hombre.

El pasado 23 de enero Guauque se sometió a una operación, en la que le extrajeron el tumor cancerígeno y luego de esto, publicó un video explicando lo que viene para tratar su enfermedad.

En las imágenes se muestra optimista y expresa que no se va a dar por vencido.