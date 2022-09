Diego Guarnizo vistió de ‘alegría’ a Cartagena

Ixel moda se llenó de pura magia y sabor de coco y anís. En su pasarela central, el congreso latinoamericano de moda e industrias creativas 2022 presentó ´Alegría´, la nueva colección del diseñador colombiano Diego Guarnizo.

Inspirado en las costumbres, la gastronomía y los oficios del tradicional barrio Getsemaní de Cartagena, el tolimense desarrolló una exposición llena de colores y texturas, que trasladan la imaginación al mar y al sol, símbolos propios del Caribe.

En sus más de treinta años de trayectoria, Guarnizo siempre se ha caracterizado por contar historias a través de sus prendas. Por ello, las propuestas creativas de sus colecciones siempre se encuentran gobernadas por los estampados, y en esta ocasión no podía ser la excepción.

En entrevista con EL HERALDO, Diego comentó que particularmente esta es una colección que lo inspira mucho porque Cartagena es una ciudad muy importante para su carrera como diseñador.

“Cartagena siempre ha estado en mi corazón, y regularmente me gusta visitarla por sus colores, sabores y tradiciones, siempre sirven de gran fuente de inspiración para mis diseños y en esta ocasión me siento satisfecho de poder crear una colección para esta ciudad que me ha dado tanto y que represente la esencia propia de la mujer cartagenera”.

Por otro parte, Guarnizo también dijo que ´Alegría´ surgió del canto de las mujeres que cartageneras que se dedican al oficio de hacer y vender dulces tradicionales.

“El barrio getsemaní es uno de esos lugares mágicos en Cartagena, la calidez de la gente y el vuelco cultural que ha tenido lo hacen fascinante, y al construir esta colección recordé el canto de las mujeres que vende dulces cuando dices: ´Alegría con coco y anís, cómprame a mí que vengo del barrio getsemaní´; De ahí tomo yo para decir necesito crear algo que honre a la ciudad, pero que también honre a estas mujeres que dan tanto”.

Durante la conversación, el diseñador menciono igualmente que esta es la última de sus tres colecciones que saca todos los años y que estaba agradecido de haberlo podido hacer en el marco de Ixel moda 2022.