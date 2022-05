¿Qué necesita Colombia para mejorar en materia de reciclaje?

Además, el uso de energía limpia y productos que ahorran energía, la conservación de agua y electricidad y la clasificación de desechos domésticos también forman parte de la guía.

En Colombia, la Fundación Recicla Latam quiere encaminarse en ese mismo propósito, que a través de la población se logre consolidar una huella verde, libre de carbono y, sobre todo, una economía circular.

EL HERALDO dialogó con Juliana Rincón, directora ejecutiva de la Fundación Recicla Latam, quien señaló que aunque el país se están sumando esfuerzos, lo cierto es que no se han logrado los resultados esperados. Esto porque las cifras sobre cómo están reciclando los colombianos no son muy positivas. Citando a la plataforma Latitud R, Rincón aseguró que "el 78% de los colombianos no separa los residuos. Es una cifra altísima y tenemos todo por trabajar para llegar a la conciencia de las personas", siendo un tema que debería ser de interés nacional, pues gracias al reciclaje, al rededor de 100 mil familias colombianas logran tener un ingreso económico.