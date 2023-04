Gritos por el medioambiente de dos jóvenes colombianos retumban en A. Latina

Para Laura ser líder ambiental no es fácil y, lo más complicado, es que muchas de esas personas eligen cumplir este rol, en parte, porque las condiciones obligan a ello.

“La transferencia intergeneracional de lo que significa el liderazgo en el territorio se ha perdido porque obviamente ser líder no es fácil, no solamente por las condiciones sociales que puedan haber alrededor, sino también por las condiciones de vida que están alrededor, porque muchas veces no se elige ser líder ambiental, sino que las circunstancias llevan a que las personas tengan que asumir ese rol”.

Además considera que parte de los obstáculos tienen que ver con que los liderazgos no tienen un impacto a gran escala y para ella es necesario que a través del “liderazgo en territorio se generan escenarios de gobernanza que son fundamentales para un territorio como el colombiano”.

Ser una de las Champions de Escazú se convirtió en uno de sus mayores logros tanto personal como profesional. Su responsabilidad es contribuir a la difusión e implementación del Acuerdo a nivel regional y nacional, impulsar el proceso en cada una de sus etapas y ayudar a que todas las personas conozcan de qué trata el Acuerdo y cuál es su importancia.