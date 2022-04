Desfile de Piloneras: dos años de espera que valieron la pena

Luz García fue una de las que desde las dos de la tarde se ubicó en la acera de la Gobernación del Cesar para no perderse ningún detalle del recorrido inspirado en el baile popular inspirado en las labores del hogar relacionadas con el consumo de maíz.

“Este desfile es nuevamente motivo de felicidad y de orgullo, no saben cuánto anhelábamos este día. Son muchos los sentimientos bonitos que me despierta el hecho de ver a los hombres con su pilón en la mano y a las mujeres con sus bandejas llenas de maíz”, expresó a EL HERALDO García, mientras veía a los danzantes acompañada de sus familiares y amigos.

La invitada de todos los años, la lluvia, apareció en esta ocasión, pero de manera leve, lo que hizo que el desfile se tornara mucho más dinámico.

Ana Escaldaferro que llegó procedente de Baranoa, Atlántico contó que siempre arma Olán con su familia para festivales y que siente “que volvió a nacer tras poder disfrutar nuevamente de la alegría de las piloneras”.

Para ella pisar la capital cesarense es un bálsamo para el alma. “Aquí no todo es acordeón, aquí también se disfruta de este lindo desfile en el que suena otro tipo de música que en lo particular disfruto mucho y me bailo de principio aquí desde mi silla, en serio no te imaginas lo emocionada que estoy”.