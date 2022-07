“Darío Gómez tenía un gran cariño por la costa Caribe”: Alfredo Gutierrez

Las muestras de cariño que ha recibido Darío Gómez desde el anuncio de su muerte, demuestran la importancia que tuvo para la música colombiana en general.

Sus colegas, de todos los géneros, han hablado de la calidad humana del paisa. Uno de esos es el artista costeño Alfredo Gutierrez, quien en conversación con EL HERALDO dio detalles de su amistad con el ‘Rey del despecho’.

“Tuvimos una linda amistad, él me contrató mucho para que amenizará sus conciertos, también hice muchas producciones con su sello disquero Dago, entre ellos un tema muy parrandero llamado Un clavo saca otro clavo, ese lo compuse yo y lo grabamos a dúo, convirtiéndose en todo un hit en el interior del país, incluso en diciembre se disparaba su consumo”, dijo Gutierrez.

Además, el oriundo de Los palmitos, Sucre, comentó que “en sus cumpleaños me pedía que refiriera chistes costeños, él tenía muy buen sentido del humor y un gran cariño por la costa Caribe, decía que acá lo querían demasiado y nunca le dio miedo venir con su música a conquistar al público, incluso era muy admirador del vallenato, de mi música especialmente”.

Para el artista de Los corraleros de Majagual el legado de ‘El rey del despecho’ es “es valioso, impuso un estilo muy parecido al de la ranchera y lo adaptó a lo nuestro, nacionalizando así la Música Popular, hay muchos artistas que impulsó y que hoy viven agradecidos con él, realmente deja un gran legado”.

A Alfredo Gutierrez se le iba a realizar un homenaje el jueves, el cual pidió que cancelaran pues “la verdad estoy muy afectado con esta pérdida, al punto que este jueves me iban a hacer un homenaje al develarme una estatua de cera que estará ubicada en el Centro de la Música Vallenata. No me siento de ánimos para este tipo de homenajes, me declaro en duelo por esta partida de mi amigo Darío Gómez”