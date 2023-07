Daniella Álvarez dijo lo que quiere para su futuro: ¿incluyó a Daniel Arenas?

Un beso en la boca entre Arenas y su compañera de set en el programa ‘Hoy Día’ de ‘Telemundo’ Adamari López, en plena transmisión en vivo, en enero pasado, sería el principal motivo del distanciamiento con Álvarez.

El actor, aunque sorprendido por la petición, terminó accediendo a besar a López ante las cámaras, causando un gran revuelo en las redes sociales, que inmediatamente se llenaron de reproches hacia el santandereano, quien a través de su cuenta de Instagram se mostró arrepentido por lo sucedido.

“Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal”, confesó el actor.