Cuatro artistas víctimas de la magia negra, relatan su desdicha

Un caso similar al de Luis Tamayo vivió su colega Naren Daryanani, recordado por su papel de Federico en la serie Padres e Hijos. El bogotano sostuvo que una mujer a la que rechazó le arrojó un maleficio que provocó que su rostro desapareciera de la pantalla chica, luego de que le llovieran contratos como actor y modelo de varios comerciales.

“Después de haber tenido un contrato de exclusividad para actuar en La sombra del deseo junto a Amparo Grisales, ninguna productora me volvió a llamar, lo que me parecía insólito porque nunca había tenido problemas para conseguir trabajo. No me preocupé, pues tenía suficientes ahorros, pero cuando fui al banco me informaron que el saldo estaba en rojo, que mi cuenta había sido hackeada, y no podían responderme”.

Para desestresarse se fue a jugar a fútbol con unos amigos y recibió una patada en un testículo, por lo que permaneció más de 40 días internado, sin que tuviera un diagnóstico claro. Incluso bajo 16 kilos de manera inexplicable.

Más tarde se le desprendió el bíceps, también se fracturó el manguito rotador. Además, le detectaron una hernia inguinal, otra umbilical y una lesión en la columna.

“Pese a que me mudé a Chile con una nueva pareja, sentía que el mal me perseguía, allá intenté iniciar una nueva vida, pero la fractura en la columna fue fuerte. Finalmente terminé mi nueva relación y tirado en la cama de un hospital luego de que un perro me devorara un dedo de la mano (…) Gracias a una mujer que me escribió por correo y me dijo como combatir el maleficio, logré salir del fondo y decirle adiós a esa idea oscura de quitarme la vida y así se cortó la mala racha”.