Carlos Vargas, presentador en La Red, reveló cuál sería su sueldo

Sin duda alguna, Carlos Vargas es uno de los presentadores más destacados en el país en el mundo de la farándula. Se ha ganado el espacio, credibilidad y el cariño de los televidentes, consagrándose a sus 44 años de edad como uno de los más queridos en el medio.

Cuenta con varios años de experiencia, pues desde el año 2008, el presentador ha conseguido gran credibilidad en la industria de la farándula por su estilo carismático y coloquial.

Hoy por hoy es una de las estrellas en La Red, el programa de chismes más visto en el Colombia, y en los últimos días estuvo en una entrevista con Eva Rey, quien no escatimó en hacer preguntas personales y directas.

Como se sabe, Carlos Vargas ha cosechado éxitos y producto de eso es el 'jugoso' salario que tendría de Caracol Televisión. El presentador le contó a Eva Rey que usualmente hace grandes inversiones con el fin de multiplicar su capital, pero en un momento tuvo una fuerte pérdida por los movimientos que estaban teniendo las divisas en el mercado, impacto de distintas contingencias políticas e internacionales, como la muerte de la reina Isabel II.

El presentador confesó que perdió alrededor de 60 mil dólares (poco más de 270 millones de pesos colombianos), como resultado de la caída del dólar y de la libra esterlina. “Yo invertí una plata el año pasado, cuando eligen a Petro y se va para el piso el dólar y se empieza a armar ese escándalo de la gente. Se muere la reina Isabel y se baja la libra esterlina (...) Cuando me dicen: ‘La plata se perdió en este momento’”, comentó Carlos Vargas.

Sin embargo, la persona que estaría encargada de estas finanzas le pidió un plazo de tres meses para recuperar el dinero, pero Vargas le dio un plazo de un año y dos meses, pues aseguró que podía mitigar ese golpe económico con lo que recibe en Caracol Televisión.

“Yo vivo con lo que me van dando de ‘Caracol’”, añadió el periodista, dando el espacio para que Eva Rey le preguntara acerca de sus ingresos. “¿Cuánto te entra de ‘Caracol’? ¿Más de 50 (millones)?”, preguntó Rey. A lo que Vargas contestó: “Bueno, sí”. El presentador no dio la cifra exacta, pero de acuerdo con él, no llega a los 100, ni siquiera los roza. “Vamos por buen camino”, finalizó. Sin embargo, Carlos Vargas no dio mayores detalles de su sueldo exacto o si es el monto mensual que recibe del canal.