¿Cuántas veces Colombia ha ganado Miss Universo?

En su momento le dijo a El Heraldo que desde que inició en esta aventura el pasado 6 de abril de 2022, ha tratado de sacarle el máximo provecho a cada uno de sus procesos de preparación, manteniendo a su vez una estricta dieta y rutina de ejercicio, para así complementarlos con clases de pasarela, maquillaje, entre otras.

“Ha sido un trabajo arduo pero a la vez ha traído mucho aprendizaje, pero lo hago con todo el amor y orgullo de este mundo, porque estoy representando a mi país ante el universo como tanto lo había soñado. Finalmente estoy cumpliendo este sueño y me he vivido todos esos meses como parte de esa preparación y como un sueño ya hecho realidad, no solo cuando ya vaya a participar en el MU, sino todo lo que he estado viviendo”, señaló.