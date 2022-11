“Cuando me llamaron para hacer el vestido iba saliendo de la sala de cirugía”

En el año 2015 el diseñador recibió el aval por parte de la Corporación de la Belleza de Sucre, sin embargo, nunca había podido realizar el vestido que representara a la mujer sucreña en este tipo de eventos.

“No se habían dado las cosas por alguna u otra razón y este año que precisamente estuve operado de un riñón, me llamaron saliendo de la operación a decirme que yo había sido seleccionado como diseñador para el vestido”, le explicó Ordóñez a esta Casa Editorial.

El hombre de 38 años mencionó también que hace exactamente 4 meses fue operado. “Me siento bien, me siento feliz porque estoy de la mano de Dios sé que es un cáncer, pero lo lograron operar, sacar, quedé con un solo riñón. Pero, la felicidad que tengo no me la quita nada”.