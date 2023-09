Consuelo Araujonoguera no pudo regresar a seguir cumpliendo sus sueños

La llegada al cielo la tuvo cerca Consuelo Araujonoguera porque ‘La Nevadita’, es un paraje ubicado a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, donde la naturaleza domina todo el panorama. Además, con el paso de los días del secuestro, ella iba encomendándose a Dios y escribió varias notas, entre ellas una plegaria: “Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros que somos pecadores”.

En las últimas horas que le quedaban de vida, contó su compañera de cautiverio Luz Estela Molina Mejía, que se la pasaba mirando al cielo y rezando con un rosario que sujetaba en sus manos. “Me decía que me encomendara a Dios para que ese momento terrible pasara pronto. Ella ya no podía caminar porque estaba muy débil, y la llevaban en una hamaca”.

Con la tristeza fija en el recuerdo continuó narrando. “Esa noche, nos dijeron que teníamos que partir. Ella me agarraba y no me soltaba. Entonces, un guerrillero la separó de mí. Ella, volteaba la cabeza y me miraba como llamándome, hasta que en una curva la perdí de vista. Cuando la volví a ver fue en un féretro”.

El momento de su partida hacia la eternidad lo había precisado cinco años antes, cuando en una entrevista al responder sobre la muerte, de su puño y letra escribió su epitafio. “Aquí yace Consuelo Araujonoguera, de pie como vivió su vida”. En ese momento también entregó una orden sobre su sepelio: “Quiero que me sepulten vestida de pilonera y me canten el amor, amor sin tanta arandela”. Cuando entregó esa declaración, recalcó que sería cuando estuviera anciana. “De 80 años en adelante”. Murió a los 61 años, el sábado 29 de septiembre de 2001.

Desde su muerte, hace 22 años, muchos han sido los que través de sus letras y cantos le han rendido un homenaje a Consuelo Araujonoguera, entre ellos el periodista y escritor Juan Gossaín. “Consuelo es irrepetible. A ella, como dicen los campesinos de mi tierra, la parieron y después rompieron el molde”.