“Construimos a Leandro a través del gozo”: Tao Sierra, coach de Silvestre

“Silvestre venía de un proceso muy importante que había hecho con el coach Alberto Rodríguez en Miami, leyeron dos veces el libro Leandro, de Alonso Sánchez Baute, además que él tenía la ventaja de que conoció personalmente a Leandro, incluso detectó que había mucha similitud en algunos pasajes de su vida con la de él, especialmente en su parte creativa, en su ser pueblerino y en lo artístico. Eso lo conectó mucho con el personaje”.

Algo que también facilitó el trabajo es que previo al rodaje Dangond ya había grabado las 30 canciones que se usaron como banda sonora de la serie, es decir, ya las había interiorizado.

“Desde el primer día entendió que uno no puede actuar lo que no entiende, porque de esa manera no se puede sentir y mucho menos transmitir la esencia del personaje. Él captó el mensaje y por eso el resultado hoy es tan positivo”.