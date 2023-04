Con la nota más alta se calificó el foro en homenaje al juglar Luis Martínez

Al ritmo de música de acordeón estuvo matizado el 40° Foro Nacional sobre Folclor Vallenato, donde los panelistas invitados intervinieron de manera acertada para dar a conocer desde sus puntos de vista los aportes, descubrimientos, conocimientos y legado invaluable dejado por el juglar Luis Enrique Martínez Argote, el homenajeado de la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata.



‘El Pollo Vallenato’, fue quien descubrió y estilizó nuevas notas con su particular forma de ejecutar el acordeón. Por eso hoy en día para muchos es considerado como ‘El Papá de los acordeoneros’ y un referente particular de la música tradicional vallenata, fue la principal conclusión del foro organizado por la Fundación Festival de Leyenda Vallenata, teniendo el respaldo de la Universidad Popular del Cesar.



La apertura del magno evento estuvo a cargo del grupo Anugwe Kia, quienes en compañía del cantante Kandy Maku, realizaron una valiosa muestra cultural y folclórica con gaitas y acordeones, para resaltar el aporte a la música vallenata de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Seguidamente, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araujo, hizo énfasis en el tiempo que ha dedicado la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y la Universidad Popular del Cesar abanderando investigaciones y preservando las verdaderas raíces que enriquecen al folclor vallenato.



‘Sin duda, esto es símbolo que la música vallenata y sus raíces están más presentes que nunca, y la misión es que sigan siendo tan trascendentales e influyentes para que se instruya a esta generación y a todas las que siguen. Estos encuentros son para demostrar que la música vallenata cada día camina más fuerte, teniendo como faro al juglar Luis Enrique Martínez’, agregó Rodolfo Molina Araújo.

Por su parte, el historiador, folclorista y miembro de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Tomás Darío Gutiérrez valoró el hecho que 40 años después, se siga realizando con la misma entrega y compromiso estos encuentros académicos-culturales, con el fin de enriquecer el folclor vallenato que sigue creciendo de generación en generación.

‘Hoy en día nuestro compromiso también es con la juventud, y nos interesa que conozcan y defiendan la verdadera historia del Festival de la Leyenda Vallenata. No queremos que se pierda nuestra esencia e identidad’, manifestó Tomás Darío Gutiérrez.

Entre tanto, en el evento se destacó el compromiso con la historia vallenata de los panelistas Stevenson Marulanda, Roger Bermúdez, Carlos Russo, Luis Carlos López, Leovides Martínez, y Julio Oñate, quienes dieron la mejor nota direccionada a la vida y obra del Rey Vallenato Luis Enrique Martínez. Ellos, se encargaron de instruir y culturizar sobre el hombre que se atrevió a armar nuevas melodías en el acordeón.

En su intervención en el foro, el vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Efraín Quintero Molina, señaló. ‘Cuando me siento a escribir, se me vienen a la cabeza un poco de vainas, y no sé por dónde empezar, pero esta vez fue fácil porque uno se inspira fácilmente al hablar de un genio en el acordeón como lo fue Luis Enrique Martínez.

Por eso destaco como comenzó su vida musical, cuando era solo un joven que acompañaba a su padre Santander Martínez, tocando la maracas en las colitas o fiestas patronales de la región de Lagunita’.