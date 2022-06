Con un invitado de “una galaxia muy, muy lejana” arrancó Comic Con Colombia

La fiesta de los cómics y del mundo de la ciencia ficción, Comic Con, dio el pistoletazo de salida este viernes a la primera edición que se celebra en Bogotá tras dos años de pandemia, con Anthony Daniels, actor de Star Wars como invitado de honor que inauguró esta undécima edición.

Entre hoy y el 27 de junio Bogotá acogerá esta feria, con el lema "Back to Comic Con" en un guiño a la mítica película Back to the Future (Volver al Futuro), en el recinto de Corferias, en el que los fans que podrán disfrutar de los espectáculos.

Entre los invitados de honor con los que contará esta edición estaba Christopher Lloyd, el icónico "doc" de Volver al Futuro, pero tuvo que cancelar su participación; Anthony Daniels y Alfonso Obregón, actor y director de doblaje mexicano, que contarán sus experiencias en las series, películas y proyectos.