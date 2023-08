Cole Sprouse fue amenazado tras su separación con Lili Reinhart

Ahora bien. Esta no es la primera vez que el actor de Suite Life habla sobre la percepción del público sobre sus relaciones fuera de la pantalla. De hecho, Cole, quien ha estado saliendo con Ari Fournier desde julio de 2021, detalló previamente la reacción del público ante su nueva relación y su ruptura con Lili.

"Soy privado con todas mis relaciones, soy privado con mi relación actual, de muchas maneras que no hicimos un gran problema cuando nos separamos", le dijo a Alex Cooper durante su aparición el 8 de marzo en Call Her Daddy. "Después, me fotografiaron como un hombre soltero que salía con otras mujeres y creo que hizo que la gente pensara que estaba pasando algo dudoso".

A propósito de su decisión de mantener esa privacidad, agregó, "No pensé que el público necesitara darse el lujo de mi propio desamor o lo que sea que fuera. Pero me estoy dando cuenta de que esa área gris creó una gran cantidad de rumores y chismes que terminarían afectándome bastante a mí y a mi salud mental después".