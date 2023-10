Cines de barrio: un tesoro perdido del que gozaron los barranquilleros

Por supuesto, a veces el trasporte era una complicación y se demoraba la siguiente parte del rollo de la película, algo que a los asistentes sacaba de casillas. “Eso daba risa. Cuando eran días pesados se tardaba en venir el otro carrete de la mitad de la película, por lo que los espectadores lanzaban todo tipo de objetos a los que estaban en las primeras filas, ahí se formaba el ‘rifi rafe’”, recuerda Colombia entre risas.

Por su parte, Evelin De la Hoz recordó que “cuando llovía se acababa todo, pero no devolvían la plata, sino que al día siguiente repetían la misma película”.

“Como no había televisión, no había nada, no existía ese avance que hay ahora. Eso era como una novedad. Los cines eran como algo de distracción y uno iba con la familia, iban los novios, iban los jóvenes y los amigos”.