Cinco canciones para recordar a Tina Turner

La ganadora de ocho Premio Grammy tuvo un amplio repertorio musical y aquí le compartimos cinco canciones para rememorarla.

1. What's Love Got to Do with It (1984): Una de las mejores canciones de su lista la lanzó en la década de los 80 y logró tres Grammys. De hecho, la película sobre su vida publicada en 1993 llevó el nombre de este sencillo.

2. The best (1989): Con más de 166 millones de reproducciones en Youtube, es uno de sus temas musicales más legendarios, siendo una versión del tema que Bonnie Tyler había lanzado un año antes.

3. Acid Queen (1976): Su segudno álbum lanzado en 1975 se llamó como esta canción, en la que interpreta en solitario unas letras inspiradas en el papel de Tina como The Acid Queen en la versión cinematográfica de 1975 del Tommy de The Who.