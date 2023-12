Hermana de Céline Dion revela que su estado de salud empeora

A pesar del deterioro físico que enfrenta la intérprete de grandes éxitos de la música como: "My Heart Will Go On", ‘The Power Of Love’, ‘All by Myself‘ y ‘That's the Way It Is’, su hermana resalta que desea volver a actuar, otra de sus grande pasiones.

"Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada", dijo Claudette durante una entrevista para 'Daily Mail', haciendo referencia a su tratamiento médico.

“Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'Lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer correctamente'... Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”, mencionó.