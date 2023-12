“Mi mayor compromiso es trabajar por los niños de Colombia”

Sobre su balance de este 2023, la vallecaucana sostuvo que es muy positivo, debido a que avanzó en su empresa de productos estéticos y accesorios, también porque siguió brindando alegría a los hogares colombianos con el programa Día a Día del Canal Caracol, y lo más importante porque ha fortalecido la estructura de su fundación ‘Salvador de Sueños, Regalo de Dios’.

“Toda mi familia está con salud, eso es vital, hay trabajo y eso me brinda una estabilidad económica y también con mucho amor, de mis hijos primordialmente y pues estoy feliz y tranquila, con una persona a mi lado muy especial (Jamil Farah), seguimos conociéndonos, disfrutando la vida, estoy muy contenta”.

Y es que en este último semestre se conoció que la oriunda de Tuluá, después de poner fin a una relación de una década con el actor Lincoln Palomeque, se decidió dar una nueva oportunidad en el amor. “Me siento feliz y plena, no solo por mi relación, sino por todo el proceso de descubrimiento personal que he experimentado tras vivir momentos difíciles, por fortuna la vida me vuelve a sonreír”.

