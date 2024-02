“Nunca me imaginé tener una victoria tan grande como esta”: Zharick Freyle

Aún está asimilando su victoria. Su nombre quedó escrito en la historia grande del Carnaval del Atlántico y, por supuesto, de su municipio. Zharick Freyle Arcón, reina central de Polonuevo, se quedó con la corona de la edición 46 del Reinado Intermunicipal de Santo Tomás en la noche del sábado.

La joven, con su carisma y dotes artísticos, conquistó al jurado y se impuso a las cinco finalistas, siendo así la tercera polonuevera en la historia que logra este hito.

Por ello, lo tiene claro: “Nunca me imaginé tener una victoria tan grande como esta”, dice la joven emocionada a EL HERALDO mientras recuerda lo que fue una noche y madrugada históricas para su vida.

“La verdad es que todo el esfuerzo, como dicen, tiene su recompensa y para mí es un orgullo ser elegida reina intermunicipal y poder representar no solamente a mi municipio de Polonuevo, sino al departamento del Atlántico”, añade.

Y ¿cómo no?, luego de su victoria en Santo Tomás partió rumbo a su terruño que la esperaba, en horas de la madrugada con los brazos abiertos para felicitarla y festejar juntos esta tercera corona.

“Eso fue hermoso. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Saber que mi pueblo no solamente estaba orgulloso, sino que se sentían tan felices. Yo me bajé del carro y enseguida me subieron al carro de bomberos y nos dimos una vuelta por todo el municipio”.

Zharick recuerda vívidamente cómo hace apenas unas horas, cuando este domingo iniciaba, pero para ellos las horas no pasaban, los polonueveros salían de sus casas para adorar a su reina, a su soberana.

“Me felicitaban, me decían que la di toda. Y sí, porque soy consciente de que en este reinado intermunicipal la di toda. En la entrevista, en el recorrido del Carnaval de Santo Tomás, en todo lo que fue el proceso de esto. Sé que los polonueveros están contentos y están orgullosos de traer esta nueva corona”.