En vivo: Se prendió la fiesta en el bordillo con la Gran Parada Carlos Franco

El Huila dijo presente en el desfile de la Gran Parada 'Carlos Franco' con dos agrupaciones que mostraron lo mejor del departamento. El colectivo 'Catarsis' avivó el fuego carnavalero de los asistentes al evento.

Y no podía faltar el sanjuanero, baile representativo de este rincón del país que se ganó las ovaciones del público barranquillero no solo por sus pasos sincronizados si no, además, por hacer frente al inclemente sol de la Arenosa.