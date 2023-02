“Las marimonditas son repelencia, jocosidad y espontaneidad”

Pero detrás de la emoción, el amor por la comparsa y las fiestas, la agrupación fue creciendo tanto que se transformó en un trabajo monumental.

“Yo me di cuenta de la seriedad de todo porque me senté con otros directores de otras comparsas y me hablaban sobre las telas, los presupuestos, lo que había que pedirle a los padres. Desde ahí me organicé. Yo misma, junto a mis hijos, hago el diseño, compro las telas, organizo todo. Es duro, pero a mí me encanta trabajar con niños”, asevera Rocío, destacando lo irónico del caso, puesto que el disfraz de marimonda “no es nada serio”.

“Ven te echo un cuento”, dice la señora Rocío mientras recuerda que las primeras máscaras de marimondas para la comparsa “eran chinas” y era “en serio”.

“Yo digo que eran chinas porque quedaban con los ojos así como los chinos. Fuimos pasando de modista en modista hasta que ya las máscaras pasaron de ser chinas a barranquilleras (risas)”, cuenta la protagonista de la historia.

Con el pasar de los años, la señora Gloria fue encargando cada vez más a su hija Rocío. “Poco a poco me fui encargando de todo y con el tiempo ya todo se volvió más serio”, dice.

“Este es el sueño de mi mamá. Desafortunadamente ella no pudo seguir organizando todo por su Alzheimer. Pero yo he seguido este sueño y hasta que Dios quiera. Me siento feliz al hacerlo por los niños”, agrega.

Esos niños, que pueden entrar a la agrupación desde los 2 años y “desfilar en coche”, como cuenta Rocío, suelen estar hasta los 12 o 13 años porque “cuando son adolescentes se pasan a otras comparsas de adultos”.

“Ya cuando están grandes no quieren estar porque es una comparsa de niños, pero después nos traen a los hijos (risas)”, marca la Rocío.

Las ‘Marimonditas de Montecristo’ han participado en todo tipo de eventos, desde coronación de reinas hasta festivales, donde han acumulado hasta este año 2023 9 Congos de Oro.

Hay un Congo que se recuerda con pena, pero a la vez con gratitud, dice Roció. Era uno que para ella en primera instancia no lo merecían.

“Yo recuerdo un Congo muy particular, uno de los últimos. Ese Congo nos lo ganamos pero no era para nosotros (risas). El coreógrafo mandó a los niños a hacer la ronda pero cada niño lo hizo por su lado, hizo lo que quiso. Yo estaba molesta. Yo sabía que ese Congo ya no era para nosotros”, narra.

Sin embargo, para sorpresa de la señora Mármol de la Peña, ganaron el primer lugar. La razón, cuenta la directora, no la sabe aún exactamente, pero asegura que le dejó una enseñanza.

“Es que la marimonda es repelencia, es un baile espontáneo, jocoso, eso representa. El hecho de que saliera cada niño a bailar como quería fue lo que hizo que ganáramos. Desde ese día yo aprendí el verdadero significado de lo que es la marimonda para el Carnaval de Barranquilla”, relata.

El legado, lo que le deja la comparsa al Carnaval y a Barranquilla, es lo más importante para la señora Rocío. Dejar ese amor por las fiestas a los niños es su mejor recompensa.