Las brujas que salvaguardan el “correo oral” del Carnaval

Ana Valle no perteneció al grupo de las pioneras. Para que ella se integrara tuvieron que pasar catorce años, durante los cuales Winston nunca le dejó de insistir para que participara en el Encuentro de Letanías.

“Él me invitó varias veces, pero yo trabajaba, tenías mis hijos todavía pequeños y yo siempre le respondía que me integraría más adelante. Cuando hacían el concurso yo siempre las veía porque me gustaba, pero nunca pensé que iba a formar parte de esto. Poco a poco me fui entusiasmando, me fueron incentivando hasta que un día del año 2009 decidí que iba a participar”.

Lo que tampoco imaginó fue que iba a terminar liderando ‘El Correo de las Brujas’ tras la muerte de su hermano. “Mi sobrino, hijo de Winston, me dijo que quería que yo me hiciera cargo de los grupos de ahí en adelante. Yo me asusté mucho y le dije que de armar letanías no sabía nada. Me contestó que él contaba en que yo sí podía y que tendría todo su apoyo.

”Al principio no fue nada fácil, el primer año me dio muy duro porque una cosa es que uno lea las letanías y otra cosa es que uno las tenga que armar. Pero a la vez me sentía con el compromiso de hacerlo porque yo sabía que mi hermano, donde estuviera, iba a estar esperando algo bueno”.

Así comenzó a emprender este exigente camino que le ha otorgado tantas alegrías y carcajadas a su familia y a Barranquilla. En sus manos quedó un invaluable legado que les dio a las mujeres el poder de intervenir, enriquecer y preservar la tradición oral.

Como la práctica hace al maestro, en este caso a la maestra, año tras año Ana fue descubriendo y perfeccionando su creatividad para construir las letanías en la calidez de su hogar, ubicado en el Barrio Abajo, actual sede de ‘El Correo de las Brujas’.

“Tengo un ritual brujero para armar las letanías. Me gusta trabajarlas muy temprano; me levanto a las 2 o 3 de la madrugada. Eso me funciona más que si las escribo durante el día”, indicó. El ingenio para las letanías es inspirado en la cotidianidad. Los eventos que más impactan a la ciudadanía, desde los que generan gran preocupación como el alza del precio del plátano y cobro de peajes hasta los que despiertan fanatismo como la canción de Shakira contra Piqué, hacen parte de la agenda de las letaineras.

Con sus rezos, ‘El Correo de las Brujas’ de Barrio Abajo ha conquistado ya 16 Congos de Oro. Atrás quedaron las burlas y malos gestos de otros por sus actuaciones. Ahora este grupo de mujeres es temido por sus contrincantes.

“Venimos de una época en la que el machismo imperaba, pero ahora eso está cambiando. Hemos ido dando pasos agigantados y ya hoy en día los grupos masculinos nos ven como fuertes rivales en el concurso. Ya saben que hemos ganado varias veces y que cada año salimos con algo nuevo”, sostuvo.

Actualmente son diez las mujeres que conforman el grupo, una de ellas es Itala Valle Díaz, hermana mayor de Ana y quien se encarga de confeccionar el vestuario de cada una para las presentaciones. Además, lleva más de 30 años elaborando prendas para diferentes grupos que participan en el Carnaval. “En este grupo nos gusta la oralidad y la tradición, así como sacar sonrisas”, finalizó.