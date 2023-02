Elsy Velásquez, una bailarina que se enamoró del Carnaval

Elsy Velásquez abrió el baúl de los recuerdos y contó una de las experiencias que vivió en temporada de Carnaval y que quedó como una gran anécdota para su vida. En medio de carcajadas y con tono de voz nostálgico, reveló que luego de culminar un desfile (hace muchos años) se movilizó hasta su vivienda en carruaje y no precisamente el que usaría la reina del Carnaval de Barranquilla.

“Yo iba bailando adelante feliz y ya llegando donde culmina el desfile de pronto volteó y no veo a nadie del grupo. Todos se habían ido a los buses y yo me perdí, no tenía en qué movilizarme o cómo contactarme con algunos de los integrantes de la comparsa. Después de ese desfile tan largo, estaba muerta del cansancio y no hallaba taxi. De repente me encontré un carro 'e mula y le dije al señor que me llevara hasta mi casa y todas las personas me saludaban porque parecía una reina. Fue un momento inolvidable en mi vida y una de las más grandes anécdotas”, reveló Elsy.

Su madre fue un pilar fundamental a la hora de la elaboración de sus vestuarios, pues era ella quien le confeccionaba cuando decidió hacer parte de las comparsas y ‘Disfrázate como Quieras’. Uno de los vestuarios que ha usado ha sido de gata, negrita puloy, tigresa, vampiresa, sombrero loco, entre otros.